Перемогою України над Росією можна буде вважати вихід на кордон з агресором, включаючи окупований Крим.
Про це заявив в ефірі 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов.
Чиновник пояснив, що не відноситься до тих, хто недооцінює агресора.
"Адже ворог сильний і підступний. І говорити суспільству, що у нас все добре, це себе вводити в оману", - вважає секретар РНБО.
На думку Данілова, українцям не варто говорити, що все вже майже закінчилося, і перемога близька.
"Перемога буде тоді, коли ми вийдемо на кордони нашої країни, коли останній чобіт російського загарбника вийде з нашої території, включаючи Крим. Тоді це буде перемога, і можна буде сказати, що ми впоралися із завданням", - підкреслив він.
Українцям Данілов радить "зчепити зуби" і щодня боротися й знищувати окупантів. Говорячи про західну зброю, він зазначив, що ЗСУ дають відсіч ворогові, не чекаючи поставок.
"На сьогоднішній день зброя є, вона поступово надходить в Україну, хоча не так швидко, як нам би хотілося. Звичайно, було б краще, якби західні партнери нам повірили і надали зброю ще до 24 лютого. Але цього не вийшло. Це почалося після того, як вони побачили, що ми не здалися і боролися з майже голими руками", - розповів секретар Радбезу.
Данилов додав, що 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, були "Джавеліни", "Стінгери".
"Ми з цим вистояли, і після цього почалися поставки", - пояснив він.
Нещодавно президент Володимир Зеленський назвав перемогою для України вихід на лінію розмежування станом на 24 лютого.
Раніше в Генштабі повідомили, що на території Бєлгородської і Воронезької областей Росії окупанти продовжують підготовку резервів і поповнюють запаси з метою подальшого відновлення наступу.