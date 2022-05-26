Данілов заявив, що ворога не можна недооцінювати.

Перемогою України над Росією можна буде вважати вихід на кордон з агресором, включаючи окупований Крим.

Про це заявив в ефірі 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов.

Чиновник пояснив, що не відноситься до тих, хто недооцінює агресора.

"Адже ворог сильний і підступний. І говорити суспільству, що у нас все добре, це себе вводити в оману", - вважає секретар РНБО.

На думку Данілова, українцям не варто говорити, що все вже майже закінчилося, і перемога близька.

"Перемога буде тоді, коли ми вийдемо на кордони нашої країни, коли останній чобіт російського загарбника вийде з нашої території, включаючи Крим. Тоді це буде перемога, і можна буде сказати, що ми впоралися із завданням", - підкреслив він.

Українцям Данілов радить "зчепити зуби" і щодня боротися й знищувати окупантів. Говорячи про західну зброю, він зазначив, що ЗСУ дають відсіч ворогові, не чекаючи поставок.

"На сьогоднішній день зброя є, вона поступово надходить в Україну, хоча не так швидко, як нам би хотілося. Звичайно, було б краще, якби західні партнери нам повірили і надали зброю ще до 24 лютого. Але цього не вийшло. Це почалося після того, як вони побачили, що ми не здалися і боролися з майже голими руками", - розповів секретар Радбезу.

Данилов додав, що 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, були "Джавеліни", "Стінгери".

"Ми з цим вистояли, і після цього почалися поставки", - пояснив він.

Нещодавно президент Володимир Зеленський назвав перемогою для України вихід на лінію розмежування станом на 24 лютого.

Раніше в Генштабі повідомили, що на території Бєлгородської і Воронезької областей Росії окупанти продовжують підготовку резервів і поповнюють запаси з метою подальшого відновлення наступу.