Однак американські військові можуть внести свій внесок у разі потреби.

США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні експорту продовольства з України по Чорному морю. Однак американські військові можуть внести свій внесок у разі потреби.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.

Він зазначив, що ситуація із заблокованим Росією зерном складна. Наслідки вже відчуваються в усьому світі.

"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні внести сюди внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо в першу чергу досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", - заявив Остін.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запросили на переговори Туреччини та РФ з вивезення зерна через Чорне море.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

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