Глава держави наголосив на важливості протидії російській агресії.

Президент ВолодимирЗеленський наголосив, що ключовий пріорітет України в Організації Об'єднаних Націй - це деокупація Донбасу й Криму.

Як повідомляє Офіс президента, під час робочого візиту до США глава держави провів зустріч з президентом 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдівської Республіки Абдуллою Шахідом.

Глава держави відзначив готовність України ефективно співпрацювати в реалізації пріоритетів Шахіда та для посилення ролі Генасамблеї як найбільш представницького політичного органу світу.

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"Розраховуємо також на тісну співпрацю з важливих для нашої держави та регіону питань безпеки, які мають залишатися в пріоритеті роботи Генасамблеї", – заявив Зеленський.

У цьому зв’язку він наголосив, що для України ключовим пріоритетом у межах ООН залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності, деокупація Донбасу й Криму.

"Для України важливо, щоб протягом 76-ї сесії Генеральної асамблеї під вашим головуванням держави-члени провели повноцінні дебати у межах українського пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", – сказав глава держави.

Також Зеленський ознайомив президента 76-ї сесії Генасамблеї ООН з підсумками саміту "Кримської платформи" та акцентував увагу на тому, що досягнення кінцевої мети цієї ініціативи – повернення Криму – є шляхом до відновлення поваги до Статуту ООН.

Він наголосив на важливості схвалення на пленарному засіданні двох резолюцій Генасамблеї, які Україна спільно з партнерами планує подати на розгляд: "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" та "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

"Ці документи є практичним інструментом із захисту прав людини на окупованій території та запобігання подальшому перетворенню Криму на військову базу з ядерною зброєю – прямій загрозі для глобальної безпеки", – зауважив президент України.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували міжнародну "Кримську платформу" з метою мирного припинення російської окупації на півострові.

16 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Організація Об'єднаних Наційз політичних причин проігнорувала інавгураційний саміт "Кримської платформи" і не була на ньому представлена.

Автор: Віталій Саєнко