В оточенні Порошенка знали про підготовку нападу і попереджали про це Управління державної охорони.

Напад на п'ятого президента України і народного депутата Петра Порошенка не пройшло для нього безслідно - він отримав опік очей.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив депутат Київради від "Євросолідарності" Віктор Кононенко.

"На сьогодні у Петра Олексійовича опік очей другого ступеня", - сказав він 25 серпня.

Як позначиться травма на зорі екс-президента, лікарі поки не можуть сказати - це визначать через деякий час, додав Кононенко.

Читайте такожЗ'єднання явилося відео затримання чоловіка, який облив Порошенка зеленкоюЗа його словами, в оточенні Порошенка знали про підготовлюваний напад і навіть попереджали про це керівництво Управління державної охорони, яке, у свою чергу, передало цю інформацію поліції.

"Замість того, щоб посилити охорону, у Петра Олексійовича зняли трьох осіб з особистої охорони", – стверджує Київський депутат.

Нагадаємо, на День незалежності, 24 серпня, після Маршу захисників, який проходив у центрі Києва, на вулиці Хрещатик невідомий чоловік хлюпнув в обличчя Порошенка зеленкою.

Як видно на відео з місця подій, рідина потрапила зокрема і в око екс-президенту.

Порушником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Його оперативно затримали - чоловікові загрожує до п'яти років обмеження волі за хуліганство.

В посольстві США відреагували на подію, заявивши, що подібному немає місця в процвітаючій демократії.

Автор: Станислав Кожемякин