Всі школи Куп'янської громади перейменували на ліцеї та гімназії.

На сесії Куп'янської міської ради Харківської області сталася бійка між депутатами.

Як пише Харківський Телеграм-канал "Труха", інцидент трапився під час обговорення питання про перейменування шкіл міста на ліцеї та гімназії.

"Тобто, в Куп'янську взагалі хочуть скасувати поняття школи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби міської ради, сьогодні депутати затвердили статути дев'яти загальноосвітніх закладів Куп'янської громади. Таким чином, бійка не вплинула на сьогоднішню роботу депутатів і розгляд питань порядку денного.

Як пише "Обозреватель", стратегія розвитку освіти Куп'янської громади передбачає функціонування чотирьох ліцеїв, трьох гімназій та однієї початкової школи з дошкільним підрозділом. Обраний від ОПЗЖ мер Куп'янська Геннадій Мацегор раніше пояснював, що подібна оптимізація проводиться через обмежену фінансову можливість бюджету міста, а також недостатню субвенцію на освіту.

Відео бійки дивіться нижче:

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Автор: Юрій Годован