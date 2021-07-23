На сесії Куп'янської міської ради Харківської області сталася бійка між депутатами.
Як пише Харківський Телеграм-канал "Труха", інцидент трапився під час обговорення питання про перейменування шкіл міста на ліцеї та гімназії.
"Тобто, в Куп'янську взагалі хочуть скасувати поняття школи", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби міської ради, сьогодні депутати затвердили статути дев'яти загальноосвітніх закладів Куп'янської громади. Таким чином, бійка не вплинула на сьогоднішню роботу депутатів і розгляд питань порядку денного.
Як пише "Обозреватель", стратегія розвитку освіти Куп'янської громади передбачає функціонування чотирьох ліцеїв, трьох гімназій та однієї початкової школи з дошкільним підрозділом. Обраний від ОПЗЖ мер Куп'янська Геннадій Мацегор раніше пояснював, що подібна оптимізація проводиться через обмежену фінансову можливість бюджету міста, а також недостатню субвенцію на освіту.
Відео бійки дивіться нижче: