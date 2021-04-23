У прес-службі партії "Слуга народу" зазначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

Верховна Рада може зібратися на два позачергові засідання наступного тижня. Їх проведення планується на вівторок та четвер.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Плануємо позачергові на вівторок і четвер. Сьогодні починаємо збір підписів за перше позачергове засідання - на вівторок", - зазначила парламентар.

У прес-службі партії "Слуга народу" зазначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування у залі", - сказано у повідомленні.

Так, вчора на засіданні фракції СН прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Претендент відповідав на запитання членів монобільшості.

Нагадаємо, вчора на засіданні фракції "Слуга народу", яке проходило в онлайн-форматі, нардепи також обговорили недавні інциденти з Євгеном Шевченком і Миколою Тищенком. Ніяких кадрових рішень ухвалено не було.

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Автор: Вікторія Гордієнко