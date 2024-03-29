Він заявив, що перемога Росії може заохотити Китай виступити проти Тайваню та підживить антиамериканську пропаганду.

Джозеф Ву, міністр закордонних справ Тайваню, заявив у четвер, що відмова США від допомоги Україні призведе до посилення позиції Китаю і вплине на його рішення вторгнутися у Тайвань. Як пише The New York Times, Ву зазначив. що перемога Росії підштовхне Китай у його агресії проти Тайваню та посилить пропаганду з Пекіна про те, що Сполучені Штати є ненадійним партнером.

"Коли люди запитують нас, чи це нормально, що Сполучені Штати залишають Україну, відповідь – ні, тому що світ працює не чорно-білим способом, світ взаємопов’язаний", - сказав він.

Якщо Росія зможе окупувати більшу частину України та претендувати на перемогу, додав тайванський дипломат, "це буде розглядатися як перемога авторитарних держав, тому що Росія, Китай, Північна Корея та Іран зараз пов’язані між собою".

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Деякі сенатори-республіканці у США стверджують, що Китай є більшою загрозою, ніж Росія, і що фінансування, запропоноване для України, має йти на протистояння Китаю. Але інші республіканці в Конгресі та багато демократів наводять той самий аргумент, що й Ву: що безпека Тайваню пов’язана з безпекою України, тому що Китай побачить слабкість з боку Сполучених Штатів — і більше шансів на успіх у потенційному вторгнення на Тайвань — якщо Україна зазнає поразки.

Якщо Сполучені Штати покинуть Україну, сказав голова МЗС Тайваню, Китай "сприйме це як натяк", що якщо він продовжить агресію проти Тайваню, "Сполучені Штати та їхні союзники відступлять". За його словами, китайські чиновники думають подумають: "Оскільки Росія могла це зробити, ми також можемо це зробити".

Китай планує вторгнення у Тайвань

Минулого року лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін обов'язково поверне контроль над Тайванем, який прагне здобути повну незалежність.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай збільшує свою військову міць і прагне до 2027 року підготуватися до вторгнення на Тайвань. ЗС Китаю збільшили свій арсенал на понад 400 винищувачів і 20 військових кораблів і подвоїли кількість ракет за останні три роки. Крім того, Пекін збільшив кількість супутників на 50% і більше ніж удвічі посилив свій арсенал ядерних боєголовок.

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