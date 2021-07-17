Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук емоційно відреагував на виступ колишнього міністра соцполітики Павла Розенка.

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук ледь не побився з екс-міністром соціальної політики Павлом Розенком в прямому ефірі.

Конфлікт трапився в ефірі телеканалу "НАШ".

Під час обговорення тарифів на газ Розенко сказав, що команда президента Володимира Зеленського не стримала обіцянки про зниження тарифів. За словами колишнього чиновника, вартість газу для споживачів за останній рік зросла втричі.

Після цих слів Розенка нардеп Камельчук розлютився.

"Яке в три рази? Павло, алло, Ви з неба впали?" - сказав він.

Потім Камельчук підійшов до Розенка й між ними почалася штовханина: Розенко схопив Камельчука за лікоть, а той його сильно штовхнув його на крісло.

Їх зупинили нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і ведучий шоу.

Розенко поскаржився, що Камельчук поводить себе агресивно.

"Коли нема чого сказати - починається психоз", - сказав він.

"Дякуй, що я тобі не ввалив", – відповів йому на це Камельчук та пішов зі студії.

Чим відомий нардеп Камельчук

Народний депутат Юрій Камельчук відомий скандальними конспірологічними заявами.

У грудні Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.

Не всі колеги по фракції підтримали Камельчука. Згодом йому довелося пояснювати власні слова про коронавірус.

Примітно, що ще восени Камельчук озвучував в ефірі одного з телеканалів конспірологічні теорії про коронавірус і тестування, але тоді вони оминули увагу ЗМІ.

Він також заявив, що іноземці через повій забирають енергію в українців.

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Автор: Олег Давигора