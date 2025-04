Також запроваджено санкції проти низки російських і китайських компаній.

Президент України Володимир Зеленський видав укази про запровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють російській агресії проти України. Зокрема під удар потрапили кілька російських артистів та низка китайських підприємств.

Відповідні укази №№246/2025 та 247/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опубліковано на сайті глави держави.

У першому указі міститься перелік з 20 осіб, серед яких, зокрема співаки Микита Джигурда, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов та Ярослав Дронов (Shaman), кінорежисери Єгор Кончаловський та Олександр Панкратов-Чорний, артист-дресирувальник Юрій Куклачов та шоумен Оскар Кучера, артисти балету Сергій Полунін та Микола Цискарідзе, а також фехтувальниця Соф'я Велика.

Відео дня

Йдеться, зокрема про позбавлення державних нагород України, блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України. Частина обмежень запроваджена безстроково, решта - строком у 10 років.

У другому указі міститься перелік з 39 фізичних та 60 юридичних осіб. Йдеться про компанії з реєстрацією в Росії та Китаї. Зокрема це фірми "Бейцзін Евіейшн енд Аероспейс Сянхуей Текнолоджі Ко. Лтд" (Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd), "Рю Цзінь Мешинері Ко. Лтд" (Rui Jin Machinery Co. Ltd), "Чжонфу Шеньїн Карбон Фібер Сінін Ко. Лтд" (Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd) та інші.

Китай допомагає Росії вести війну

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що є підтвердження від розвідок та Служби безпеки, що Китайська Народна Республіка постачає до Росії порох та артилерію.

За його словами, детально про це буде сказано наступного тижня. "Особливо про дані, ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", - наголосив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: