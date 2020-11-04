На його думку, "СН" може створити коаліцію з якимись центристськими групами.

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що монобільшість у Верховній Раді існує лише юридично, а фактично її вже немає.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді". "Юридично, так (існує монобільшість – ред.). А фактично – ні", - заявив Богдан, відповідаючи на питання журналіста.

Читайте такожВ ОП проект Разумкова щодо відновлення е-декларування назвали "половинчастим заходом"

На запитання, чи може "Слуга народу" створити коаліцію з кимось, Богдан сказав, що не бачить, як вона може бути створена. На його думку, "СН" може створити коаліцію з якимись центристськими групами.

Водночас Богдан не вважає, що президент згоден буде співпрацювати з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка, або з ОПЗЖ.

Екс-глава ОПУ допустив, що якщо коаліція і можлива, то з "Батьківщиною", "Довірою", "За майбутнє".

Попередні заяви Андрія Богдана

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк