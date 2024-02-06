Вручення повісток через електронний кабінет військовозобов'язаного дозволить обганяти ворога, зазначив політик.

Мобілізація в Україні 2024 може змінитися, влада планує, що військовозобов'язані українці (від 18 до 60 років) в Польщі теж будуть користуватися електронним кабінетом і отримувати там повістки.

У парламенті можуть бути представлені й інші ефективні варіанти вручення повісток військовозобов'язаним, поділився думкою з "РБК-Україна" нардеп Олександр Завітневич. За словами політика, вручення повісток через електронний кабінет дозволить обганяти супротивника.

"Розрахунки показують, що інші варіанти вручення повісток не дозволяють випереджати ворога в часі реагування, а значить створюють передумови того, щоб ворог отримував контроль над ситуацією з відповідними наслідками", - підкреслив парламентар.

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Що передбачає новий закон про мобілізацію - дуже важливі новини, які варто знати

У нашій країні зараз мобілізують людей, яким є 27 років. 30 січня Кабмін передав у Верховну Раду новий проект закону (№10449) щодо мобілізації, який передбачає, в тому числі створення електронного кабінету військовозобов'язаного на базі реєстру військовозобов'язаних під назвою "Оберіг". У документі також прописано зниження мобілізаційного віку до 25 років.

Київський адвокат Кристина Очкур зазначала, що, відповідно до законопроекту, військовозобов'язаним українським чоловікам, які перебувають за кордоном, загрожує неприємний сюрприз - вони зможуть отримувати послуги консулів лише у тому разі, якщо матимуть військово-облікові документи.

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