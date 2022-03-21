Президент наголосив, що через це сьогодні перед російськими пропагандистами стоїть доволі складна задача.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що факт виступу у Кнесеті звинуваченого РФ в "нацизмі" президента України підтверджує, наскільки у Москві все не так.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що сьогодні виступив у Кнесеті перед депутатами і урядовцями Ізраїлю.

"Звичайно, Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми це розуміємо. Премʼєр-міністр Ізраїлю пан Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні. За кожне зусилля. Щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією, можливо, в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир. Якщо це можливо", - зазначив він.

Після цього Зеленський вже російською мовою наголосив, що сьогодні перед російськими пропагандистами стоїть доволі складна задача.

"Адже вперше президент іноземної держави виступав у Кнесеті по відеозв'язку. І перед народом Ізраїлю. Президент України, яку у Москві звинувачують в "нацизмі", виступав у Кнесеті перед народом Ізраїлю. Уже цей факт підтверджує, наскільки у Москві все не так", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 20 березня виступив перед парламентом Ізраїлю. Він закликав їх допомогти Україні та порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною.

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