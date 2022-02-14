Зеленський відвідає засіданні фракції.

Сьогодні засідання фракції "Слуга народу" проходить в Офісі президента України.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на засідання фракції збираються народні депутати. Передбачається участь президента України Володимира Зеленського.

Зазвичай засідання фракції відбувається в "Парковому".

Перед засіданням народний депутат України Олександр Аліксійчук сфотографувався на фоні Офісу президента України разом з колегами по фракції, щоб спростувати інформацію в деяких ЗМІ, що він перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що сьогодні за участі керівництва Верховної Ради мала відбутися нарада під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

"На 16:00 14 лютого запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України", - зазначила вона.

Дейнеко додала, що до участі запрошені керівництво Верховної Ради, представники депутатських фракцій та груп, голови комітетів з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з питань правоохоронної діяльності, а також з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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