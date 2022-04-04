За словами глави МЗС України, настав час відсунути в сторону усі сумніви, небажання та бізнес-аргументи, та подумати про страждання людей і про потребу зупинки російської воєнної машини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запрошує міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) відвідати Бучу, аби розвіяти сумніви Заходу стосовно потреби застосування нових жорстких санкцій проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс у Варшаві.

"Я знаю, що у деяких країн, які належать до Групи семи, усе ще є сумніви щодо доцільності застосування тих чи інших санкцій. І тому я запрошую цих колег... відвідати до міністерської своєї зустрічі в четвер Бучу і розвіяти будь-які сумніви", - заявив Кулеба.

"У кожній країні не залежить рішення лише від міністрів закордонних справ, тому я пропоную цим колегам взяти також будь-кого з їхніх урядів, з тих, хто сумнівається, і також відвідати Бучу", - наголосив Кулеба.

Також глава МЗС України наголосив, що країни Заходу продовжують розпалювати воєнну машину РФ за допомогою плати за паливо, торгівлі, яка досі відбувається, і через фінансові операції, які здійснюються через ті російські банки, які досі не були відключені від SWIFT.

"Напівзаходів більше вже недостатньо. Я вимагаю від моїх партнерів від імені жертв Бучі і народу України ухвалити найбільш суворі санкції проти Росії на цьому тижні", - наголосив Кулеба.

Він сказав, що настав час відсунути в сторону усі сумніви, небажання та бізнес аргументи, та подумати про страждання людей і про потребу зупинки російської воєнної машини.

Звірства росіян у Бучі

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ЗСУ вигнали з міста російських окупантів. Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки населеного пункту.

На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних мешканців зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати гвалтували, знущалися й катували людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники та мародери після цього заслуговують тільки смерті.

У Росії назвали інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства "провокацією".

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