Петер Сійярто спільно з українським колегою Дмитром Кулебою здійснять поїздку на лінію розмежування на сході України.

Головуючий в Комітеті міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 22 липня відвідає Україну з робочим візитом.

Як повідомляє МЗС України, візит відбудеться на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Зокрема, Кулеба та Сійярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть безпекова ситуація у регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія із Радою Європи, актуальні питання відносин України та Угорщини.

За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи.

Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться із безпековою ситуацією та зусиллями українського уряду із підвищення безпеки для людей, які мешкають у зоні бойових дій.

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Погіршення відносин України та Угорщини

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

У Києві 24 лютого відбулося установче засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Учасники засідання досягли взаєморозуміння щодо спільних намірів забезпечити якісні умови для здобуття шкільної освіти українцями угорського походження на Закарпатті.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина готова обговорити з Україною втілення положень освітнього закону з урахуванням інтересів угорської меншини.

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Автор: Віталій Саєнко