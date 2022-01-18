Ведеться "брудна внутрішня кампанія", вважає Наришкін.

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін прокоментував ситуацію навколо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це йшлося в його коментарі журналістам, опублікованому російським агентством ТАСС.

"Особистість Порошенка всім нам добре відома. Ось ця брудна внутрішня кампанія всередині України, звичайно, не піднімає репутацію нинішньому київському режиму. Яких-небудь додаткових коментарів я не хотів би давати", - сказав він, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати повернення Петра Порошенка до України.

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Раніше прокурори заявили, що сторона обвинувачення просила суд взяти Петра Порошенка під варту з можливістю внесення застави у розмірі близько 1 млрд грн.

Судове засідання тривало майже цілий день. Пізніше стало відомо, що слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов оголосить рішення про запобіжний захід екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку 19 січня. На цю дату "ЄС" скликає прихильників п'ятого президента під суд.

Справа Петра Порошенка - що потрібно знати

17 грудня Державне бюро розслідувань повідомило, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля із захопленої частини сходу України та сприяння так званим "ЛНР"і " ДНР".

Того ж дня політик покинув українську територію.

Порошенко не отримав повідомлення про підозру особисто, тому документ відправили за місцем проживання, реєстрації та на роботу.

Провадження правоохоронці розслідують за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

Колишній президент пообіцяв, що повернеться до Києва 17 січня.

Пізніше стало відомо, що в столиці Печерський райсуд заарештував все майно нардепа і його активи.

Політик повернувся до Києва 17 січня і відправився на засідання суду, де йому мали були обрати запобіжний захід.

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