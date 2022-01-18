Прихильників п’ятого президента мобілізовують для його підтримки під будівлею суду.

Партія "Європейська Солідарність" кличе прихильників лідера політсили, нардепа, п’ятого президента Петра Порошенка під будівлю Печерського суду Києва, де завтра продовжать обрання йому міри запобіжного заходу.

Про це йдеться у Facebook "ЄС".

"19 січня о 13:00 влада Зеленського знову буде намагатися ув'язнити лідера опозиції Петра Порошенка. Тож ми закликаємо вас приєднатися до нас та продемонструвати всіляким кротам з Банкової, що разом — ми сила, а Україні потрібен Порох. Захистимо Пороха — захистимо Україну! До зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Раніше прокурори заявили, що сторона обвинувачення просила суд взяти Петра Порошенка під варту із можливістю внесення застави у розмірі близько 1 млрд грн.

Читайте такожПрихильники Порошенка напали на кореспондента телеканалу "НАШ" (відео)Судове засідання тривало майже цілий день. Пізніше стало відомо, що слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов оголосить рішення про запобіжний захід екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку 19 січня.

Справа Петра Порошенка – що треба знати

17 грудня Державне бюро розслідувань повідомило, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля із захопленої частини сходу України та сприяння так званим "ЛНР" та "ДНР".

В той же день політик покинув українську територію.

Порошенко не отримав повідомлення про підозру особисто, тому документ відправили за місцем проживання, реєстрації та на роботу.

Провадження правоохоронці розслідують за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Держрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

Колишній президент пообіцяв, що повернеться в Київ 17 січня.

Пізніше стало відомо, що у столиці Печерський райсуд заарештував все майно нардепа та його активи.

Політик повернувся в Київ 17 січня й вирушив на засідання суду, в результаті якого йому мали обрати запобіжний захід.

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