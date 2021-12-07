Фон дер Ляєн також заявила про повну і непохитну підтримку України перед обличчям агресії Росії.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі повномасштабного вторгнення в Україну та порушення міжнародних прав.

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

Читайте такожЗагроза нападу РФ на Україну: військові керівники НАТО провели екстрену зустріч"ЄС буде належним чином реагувати на будь-які подальші агресії, включаючи порушення міжнародного права або будь-які інші зловмисні дії, вжиті проти нас або наших сусідів, включаючи Україну", - зазначила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії також заявила про повну і непохитну підтримку України перед обличчям агресії Росії проти її територіальної цілісності та суверенітету.

"Я хочу ще раз підкреслити повну і непохитну підтримку ЄС Україні перед обличчям цієї агресії проти її територіальної цілісності та суверенітету. Ми також бачимо кричущу спробу залякати реформістський уряд Молдови, маніпулюючи постачанням газу в період високих цін на енергоносії. Ми повинні захистити наші суспільства і демократії від такого роду цинічних геополітичних силових ігор", - додала фон дер Ляйєн.

Розгортання російських військ на кордоні з Україною: що відомо

Наприкінці жовтня видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що РФ відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фото, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Кремль заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися в будь-який день.

Автор: Марта Гичко