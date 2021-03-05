Гліб Шаблій понад 4 роки незаконно перебував у місцях позбавлення волі.

В Україну повернувся політичний в'язень Кремля Гліб Шаблій.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у мікроблозі Twitter.

"Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", - заявив Кулеба.

Справа "українських диверсантів"

ФСБ Росії в серпні 2016 року заявила про затримання в тимчасово окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готувалися здійснити на півострові теракти.

Тоді було затримано Гліба Шаблія, а також Євгена Панова, Андрія Захтея, Володимира Присича, Володимира Дудку, Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова, Олексія Стогнія.

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Автор: Віталій Саєнко