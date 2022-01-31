Спікер парламенту каже, що завжди тримає в одному місці всі свої документи.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, чи має він "тривожну валізку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи укомплектував він таку валізку і чи має план на випадок запровадження в Україні особливого періоду.

"Що стосується мене і моєї родини, я так і продовжую проживати, де я й проживаю, - на лівому березі, в одному з високоповерхових будиночків. Я там і буду продовжувати проживати. Тому ми готуємося так, як і всі громадяни України", - зазначив Стефанчук.

На уточнювальне запитання, чи все ж має він "тривожну валізку", голова ВР сказав:

"Що значить "тривожна валізка"? У нас, як у юристів, просто всі документи знаходяться разом... У нас завжди так, а не тільки в цей період".

Також на запитання, чи є в нього рекомендації для народних депутатів на час карантину, аби в будь-який момент вони могли зібратися на засідання в разі необхідності, Стефанчук зауважив, що на кожній нараді з керівництвом фракцій наголошує на тому, що депутати мають перебувати "в межах досяжності" навіть у непленарні тижні.

"Розуміння є з усіма... Я дуже вдячний готовності парламенту в будь-який момент зібратися", - сказав він.

Читайте такожТривожна валіза: кому вона потрібна та що туди покластиЯк повідомляв УНІАН, раніше Руслан Стефанчук казав, що в українському парламенті напрацьовано всі можливі варіанти роботи, зокрема, у випадку можливої агресії з боку Росії.

Також він розповів про підготовлені секретні пакети для народних депутатів на випадок запровадження в Україні особливого періоду.

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