Гроші чиновникам передав керівник обласного комунального підприємства, щоб залишитися на посаді.

Голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну (обраний від "Слуги народу") повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в 1,05 млн грн.

Про це повідомили на сайті НАБУ.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України ("Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди").

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Того самого дня на засіданні облфракціі "Слуги народу" Товмасяна було одноголосно виключено з фракції. Обиратиметься новий кандидат на посаду голови облради.

За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав і отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня детективи НАБУ викрили заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша (обраний від "ОПЗЖ") та його подільника-адвоката у вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис.гривень неправомірної вигоди. Кошти вони вимагали від директора комунального підприємства за незвільнення його із займаної посади. Їх затримали після отримання останньої частини хабара.

Суд обрав малюкові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою 4,75 млн грн застави. Його спільника теж заарештували, заставу визначили в 713 700 грн.

Автор: Світлана Закелова