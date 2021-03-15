На думку спікера, відповідальність можуть понести інші особи, пов'язані з підготовкою до розгляду цього питання.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков щодо голосування за так звані Харківські угоди наголошує, що депутати не несуть відповідальності за свої голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо останнього засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому розглядалося питання щодо голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році, та позиції спікера щодо можливості притягнення до відповідальності депутатів, які голосували за це, Разумков зауважив, що рішення в цьому питанні має ухвалювати лише суд.

"Якщо ми говоримо про закон... Наскільки я знаю, то СБУ вже прийшла з тим, щоб отримати інформацію, хто як голосував, з відповідними рішеннями суду", - сказав він.

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Голова ВР наголосив, що згідно з Конституцією, народні депутати "не несуть відповідальності за свої дії і голосування в стінах Верховної Ради".

"Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканність, індемнітет залишається і залишається для всіх тих колег, які сьогодні працюють. Тому я не впевнений, що в повному обсязі та ідея, яка була озвучена, може бути реалізована. Але подивимося, суд є суд", - зазначив Разумков.

Водночас, говорячи про інших осіб, які були залучені в цьому процесі, він не виключив, що вони можуть понести відповідальність.

"Якщо ми говоримо про інших учасників процесу: хто готував ці матеріали, хто пропонував зробити той чи інший розгляд питання в стінах Верховної Ради, - тут вже інші аспекти. І ті, хто були залучені до цього процесу, вони дійсно можуть понести відповідальність, якщо вони діяли не в інтересах України, тим паче, якщо вони діяли в інтересах іншої держави", - підсумував спікер.

Харківські угоди з РФ: довідка

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі був продовжений з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубометрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року - 352,33 долара.

За версією слідства, Російська Федерація спочатку штучно створювала і накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно мала ЧФ РФ на території України.

В результаті підписаних екс-президентом Харківських угод був збільшений особовий склад військ і військової техніки Збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення і виведення.

Рішення РНБО щодо Харківських угод

11 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України з'ясувати обставини голосування Верховною Радою Харківських угод у 2010 році.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ, якщо вважатиме за необхідне, може відкрити провадження за ст.111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) щодо деяких депутатів.

Данілов нагадав, що 27 квітня 2010 року за схвалення угоди між Україною і РФ про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі на 25 років голосували 236 депутатів, а наслідками такого рішення стали окупація Криму і війна на Донбасі.

Пізніше СБУ відкрила відповідне кримінальне провадження.

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Автор: Тетяна Поляковська