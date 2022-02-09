Він закликав не робити постачання зброї визначальним фактором солідарності Німеччини з Україною.

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер у відповідь на позицію Німеччини щодо поставок зброї Україні в умовах зростаючої російської агресії заявив, що Києву треба щось більше, ніж просто шоломи.

Таку позицію голова MSC висловив під час спілкування з закордонними журналістами у вівторок, цитує Укрінформ.

Ішингер вважає доцільним інструмент дипломатії за цих обставин. Проте цьому також має слугувати рішення ФРН підвищити військову присутність в країнах Балтії та Східній Європі.

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Військові повинні робити свій внесок з метою стримування, підкреслив Ішингер.

Політик назвав це "стратегією розумного стримування".

"Відводити очі та нічого не робити було б запрошенням для ведення війни", - зазначив він.

Ішингер особисто схиляється до думки, що "було б добре та правильно, якби Федеративна республіка Німеччина зробила б трохи більше, ніж поставила лише шоломи".

П’ять тисяч шоломів, які були надані, не змінять баланс сил між арміями України та РФ, "але вирішальним є те, що в Москві підсилиться враження, що ЄС і НАТО в цьому питанні виступають єдиною силою", - підкреслив голова конференції.

Водночас він закликав не робити постачання зброї визначальним фактором відданості Німеччини НАТО та партнерству й солідарності з Україною.

Німеччина, зауважив дипломат, зробила більше, ніж інші європейські партнери для України. Зокрема, Ангела Меркель у 2014-15 роках взяла на себе відповідальність зупинити військовий наступ і сісти за стіл "мінських" переговорів.

Новий уряд ФРН був розкритикований європейськими партнерами після неодноразових відмов країни постачати зброю Україні в умовах зростаючої загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Також країна блокує постачання зброї німецького виробництва Україні й союзникам по НАТО.

Замість цього Берлін погодився передати Україні так зване несмертоносне озброєння, зокрема 5 тисяч шоломів.

На тлі напруженої ситуації у Східній Європі Німеччина заявила, що обрала дипломатичний шлях вирішення ситуації. За словами глави МЗС Анналени Бербок, поставки зброї можуть якимось чином спровокувати Росію на збройну атаку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пояснення Берліна "несправедливими", але наголосив, що співпраця України з Німеччиною не зводиться тільки до цього питання. "Ми вважаємо, що є більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави", - підсумував міністр.

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