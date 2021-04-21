Кабмін продовжить дію карантину в Україні до 30 червня / фото УНІАН
Кабінет міністрів продовжить дію карантину в Україні до 30 червня 2021 року,
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
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"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантину. Цей режим в першу чергу стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії", - сказав він.
Карантин в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в України до 30 квітня, встановивши його адаптивну модель із чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
- Згідно з ухваленим рішенням, передбачається продовження для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня та встановлення в цілому в країні або на території регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
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