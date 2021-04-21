17 лютого уряд продовжив дію карантину в України до 30 квітня 2021 року.

Кабінет міністрів продовжить дію карантину в Україні до 30 червня 2021 року,

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантину. Цей режим в першу чергу стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії", - сказав він.

Карантин в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в України до 30 квітня, встановивши його адаптивну модель із чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Згідно з ухваленим рішенням, передбачається продовження для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня та встановлення в цілому в країні або на території регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко