Давид Арахамія заявив, що цей законопроект з’явився передчасно.

Уряд відкликав з парламенту законопроект про перехідний період на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу після засідання фракції.

"Він відкликав згідно з листом, з яким я звернувся до Кабміну від нашої фракції", - сказав Арахамія.

Читайте такожСША готують санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі - WSJЗа його словами, цей законопроект "не дуже корелюється з нашим "нормандським форматом", і тому я попросив забрати на доопрацювання".

Арахамія наголосив, що зараз йдеться про необхідність проведення зустрічей у "нормандському форматі" на різних рівнях, і, можливо, учасники переговорів досягнуть якихось домовленостей, які треба буде втілювати у законопроектах.

"Тому це передчасний законопроект, тому його й відкликали", - сказав голова фракції "СН".

Деякі джерела вказують, що законопроект відкликали на вимогу Росії, яка поставила це передумовою для проведення зустрічі у "нормандському форматі". Зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" запланована на 26 січня у Парижі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2021 року на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроект про засади державної політики перехідного періоду (№ 5844), в якому були виписані механізми повернення під контроль українського уряду окупованих Росією територій.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що ухвалення цього закону означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей.

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