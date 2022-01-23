Натомість у МЗС Росії заперечили інформацію МЗС Британії щодо можливого призначення Євгена Мураєва головою окупаційної адміністрації України, назвавши її "нісенітницею".

Розвідка США підтверджує інформацію щодо намірів Кремля призначити екс-нардепа, власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну.

Про це пише CNN із посиланням на свої джерела, близькі до американської розвідки.

"Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи мінімізувати тривалу затяжну війну. Це включає такі речі, як створення дружнього уряду та використання його шпигунських агентств для розпалювання інакомислення", - сказало джерело.

Інше джерело зазначило, що "США мають таку ж інформацію, що й Британія".

Натомість у МЗС Росії заперечили інформацію МЗС Британії, назвавши її "дезінформацією" і звинувативши країни Заходу у нібито ескалації ситуації довкола України.

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати розповсюджувати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", - повідомили в МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, в офіційному прес-релізі на сайті МЗС Британії повідомляється, що Росія призначить проросійського політика головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. Як потенційного кандидата країна-агресор розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

Коментуючи це сам Євген Мураєв зазначив, що він перебуває під санкціями РФ через конфлікт з депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком. "Як у британських спецслужб і Форін Офісу це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" - це питання до містера Біна", - сказав він.

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CNN також нагадує, що раніше Сполучені Штати звинуватили Росію у вербуванні нинішніх і колишніх українських чиновників, щоб спробувати взяти під контроль український уряд.

"Росія доручила своїм спецслужбам вербувати нинішніх і колишніх українських чиновників для підготовки до захоплення уряду України та контролю над критично важливою інфраструктурою України за допомогою окупаційних російських сил", - заявили в Міністерстві фінансів США минулого четверга під час введення санкцій проти чотирьох громадян України, що, як вважається, допомагали російському урядові в дестабілізації ситуації в нашій країни.

За даними Мінфіну США, Росія вербує українських топ-чиновників, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації, загрожувати суверенітету України, а потім використовувати цих чиновників для розпалу заворушень напередодні потенційного російського вторгнення.

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