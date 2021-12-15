Синєгубов уже прокоментував своє нове призначення.

Кабінет міністрів погодив звільнення Олега Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації та призначення його головою Харківської ОДА.

Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення: Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - зазначив він.

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На своїй сторінці в Facebook Синєгубов написав, що готовий до нових викликів.

"Сьогодні Кабінет Міністрів затвердив мою кандидатуру на посаду голови Харківської ОДА. Прекрасно розумію, що це велика відповідальність. Я знайомий із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області", - наголосив Синєгубов.

Він зазначив, що для нього важливо, щоб полтавська команда не зменшила темп.

"За два роки роботи на Полтавщині нашій команді вдалося зробити чимало, ми організували ефективну роботу в облдержадміністрації. Для мене важливо, щоб усі позитивні зміни збереглися. Ми прийняли Стратегію розвитку області – це комплексний документ із чіткими цілями, завданнями – добудували та запустили ті об'єкти, в реалізацію яких уже ніхто не вірив; гідно пройшли всі хвилі коронавірусу; наростили темпи вакцинації до одних із найкращих показників у країні. Крім того, нам вдалося суттєво покращити ситуацію з дорогами. Також запланували низку проєктів, які позитивно впливатимуть на розвиток області. Впевнений, що команда не зменшить темп і далі працюватиме для полтавців", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА.

***Синєгубов народився 10 серпня 1983 року в Харкові. З листопада 2015 року по жовтень 2019 займав посаду декана одного з факультетів (№6) Харківського національного університету внутрішніх справ.

Також працював слідчим у двох відділеннях УМВС України на Південній залізниці.

Окрім викладацької та наукової роботи, Синєгубов займався і бізнесом, він є власником і співзасновником кількох комерційних підприємств.

У 2017 році був претендентом на посаду голови Полтавської ОДА. У 2018 році був претендентом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, але не пройшов конкурсний відбір. В липні 2019 року під час виборів до Верховної Ради був довіреною особою кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" у виборчому окрузі №180 Олексія Красова.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Леся Лещенко