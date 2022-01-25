Як повідомило урядове джерело, дружини співробітників посольства та діти до 18 років отримали вказівку покинути Україну.

У Канаді наказали членам родин дипломатичних співробітників, які перебувають в Україні, покинути країну.

Про це повідомляє видання The Globe And Mail.

Це рішення з'явилося після того, як Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

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У понеділок, 24 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що його уряд "відстежує ситуацію в Україні надзвичайно уважно", відповідаючи на запитання, чи Канада вчинить аналогічні кроки, як її союзники.

Трюдо додав, що є багато планів дій у непередбачених ситуаціях.

"Безпека канадських дипломатів і родин, безсумнівно, є першочерговою", - сказав Трюдо.

Як повідомило урядове джерело, дружини співробітників посольства та діти до 18 років отримали вказівку покинути Україну.

Пізніше має з'явитися офіційне повідомлення про це.

Водночас посольство Канади у Києві і консульство у Львові залишатимуться відкритими.

Нагадаємо, за даними українського МЗС, станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина

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