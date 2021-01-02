Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте".

Хатня робітниця, котра тривалий час допомагала меру Харкова Геннадію Кернесу, стала депутаткою райради міста.

Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom з посиланням на власні джерела.

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Жінка балотувалася від партії покійного міського голови. При цьому співрозмовник додав, мовляв, саме вона й могла заразити Кернеса коронавірусом. Проте секретар міськради Ігор Терехов цю версію заперечує.

«На жаль, сьогодні сказати, де саме Геннадій Адольфович підхопив вірус, неможливо. Є кілька версій. Одна версія каже про те, що по датах, як розвивалася хвороба, це був День міста, коли з ним спілкувалися люди. Є ще маса різних версій», – заявив у коментарі журналістам Терехов.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Його поховали 23 грудня.

Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови, не пізніше ніж на 15-й день, людина, що виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Днями секретар Харківської міськради Ігор Терехов анонсував передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

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Автор: УНІАН