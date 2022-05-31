Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Головою координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, затвердивши його постановою № 257 від 11 березня 2022 року.

Основними завданнями Координаційного штабу є:

сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;

сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі з-поміж мирного населення, діє Національне інформаційне бюро.

Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на "гарячу лінію" Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

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