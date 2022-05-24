Російський бізнес чітко розуміє свої втрати і тому намагається знайти вихід і якось припинити війну.

Українська розвідка вважає нереальним відкритий державний переворот у Росії, водночас, за її даними оточення президента Володимира Путіна шукає йому заміну.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

"От найближче оточення, яке, скажімо так, представляє зараз фінансову гілку, вони досить багато втратили через війну. І от вони шукають вихід із ситуації. Найпростіший вихід із ситуації для них – це замістити Путіна іншою особою... Скажімо так, звинуватити у всіх проблемах не Росію, а саме одну людину – Путіна. І сказати, що він був хворий диктатор, знімайте усі санкції, знімайте усі обмеження, починаємо жити заново, у всьому винна не Росія, а саме він... Державний переворот? У відкриту він нереальний. Тіньовий, так. Тіньовий – це реально", - заявив він.

За словами Буданова, більшість російських війських виступають за війну. Проте вони не горять бажанням продовжувати бойові дії, з огляду на те, які значні втрати несуть.

"Спеціальні служби Росії – певна кількість із них спочатку виступала за цю "операцію" для того, щоб приховати величезні розтрати, які йшли багато років на формування в Україні так би мовити проросійськи налаштованих людей. Крім того, вони свято вірили в те, що за три дні візьмуть Київ, а на десятий день взагалі закінчать всю воєнну операцію по Україні. Це була їхня мрія. Але вона не вдалася", - додав Буданов.

Російський бізнес у свою чергу чітко розуміє свої втрати і тому намагається знайти вихід і якось припинити війну.

"Вони втрачають гроші, а це величезні гроші. Тому вони виступають проти. Проте відкрито вони не наважуються про це говорити саме Путіну. Між собою такі розмови ведуться. Такі розмови йдуть навіть між бізнесом і силовиками, між бізнесом та політиками. Це все є", - зазначив Буданов.

Раніше повідомлялося, що у Російській Федерації через війну в Україні серед еліт дуже багато незадоволених особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

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