Коли запрацює трибунал для засудження винних у воєнних злочинах, російський паспорт означатиме у будь-якій країні "однозначний осуд від усіх порядних людей, однозначне небажання співпрацювати".

Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, у Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Російська армія в цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєння, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями, – це вже фірмовий почерк російської армії.

"І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла. А коли ще запрацює спеціальний трибунал для засудження всіх винних у воєнних злочинах, російський паспорт означатиме в будь-якій країні лише одне: однозначний осуд від усіх порядних людей, однозначне небажання співпрацювати", - підкреслив президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові в Україні займалися мародерством, гвалтували жінок та дітей, знущалися та вбивали мирних жителів.

Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили 403 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні. Такі звірства окупанти коїли майже у кожному населеному пункті, де знаходилися.

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