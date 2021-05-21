Віктор Медведчук заявив, що інтеграція Донбасу в Україні залежить від переговорів Зеленського та Путіна.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Віктор Медведчук радить президенту України Володимиру Зеленському зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним з та з ватажками терористичних угруповань так званих "ДНР" та "ЛНР".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після завершення засідання Київського апеляційного суду.

"Головне — це мир на Донбасі. І всі сьогодні добре розуміють, особливо це добре усвідомлював п'ятий президент України Петро Порошенко, коли сказав, що ключ до миру на Донбасі — в Кремлі. І я з цим був згоден тоді, і згоден тепер. І мені б дуже хотілося, щоб Зеленський усвідомив, що дуже потрібна його зустріч з Путіним, дуже потрібні домовленості, дуже необхідно виконувати Мінські домовленості, що потрібен прямий діалог з неконтрольованими територіями. Тому що люди, які там живуть, — громадяни України”, - сказав Медведчук.

Він також додав, що інтеграція Донбасу в Україні залежить від переговорів Зеленського та Путіна.

Читайте такожАпеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Справа Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. "Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо", - зазначив він.

Прокурори та адвокати оскаржили обраний Медведчук запобіжний захід. Прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

Сьогодні, 21 травня, Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк