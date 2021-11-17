Президент Володимир Зеленський очікує на затвердження резолюції Генасамблеєю ООН у грудні.

Третій комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН схвалив проєкт оновленої резолюції про ситуацію з правами людини у тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Вітаємо схвалення проєкту оновленої кримської резолюції в Третьому комітеті Генасамблеї. Вдячні державам-членам ООН, які стали співавторами та голосували за цей документ. Схвалення цієї резолюції на ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення нашої територіальної цілісності", - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що українська дипломатія продовжить консолідувати міжнародний тиск на Російську Федерацію, аби пришвидшити деокупацію Кримського півострова.

У МЗС розповіли, що проект резолюції про ситуацію з правами людини в Криму готується вже шостий рік поспіль, а щороку документ доповнюється новими фактами про грубі порушення міжнародного права та прав людини на півострові зі сторони РФ як держави-окупанта.

Цьогоріч ключовими нововведеннями стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар.

Документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, вимагає звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

У ньому також йдеться про те, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

Проект резолюції наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

Крім того, у документі засуджуються незаконні дії РФ щодо знищення або переміщення культурних та природних цінностей України, розташованих у Криму, а також політика примусової зміни демографічного складу Криму.

Уточнюється, що резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній Асамблеї ООН в грудні.

Читайте такожУ РФ заговорили про "напад України на Крим" і поділилися божевільними планами

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав схвалення комітетом Генеральної асамблеї ООН проекту оновленої резолюції про ситуацію із правами людини в окупованому Криму.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Вітаю схвалення комітетом Генасамблеї ООН проекту резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму. Наша Кримська платформа – у тексті проекту!", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що очікує на затвердження резолюції Генасамблеєю ООН у грудні.

Автор: Антоніна Доломанжи