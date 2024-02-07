Опитування показало, що частки тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє Олексію Данілову (відповідно 36% і 35,5%) статистично значуще не відрізняються.

Президент України Володимир Зеленський випередив інших українських політиків та громадських діячів за рівнем довіри серед населення. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова.

"Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до Зеленського (69%), Віталія Кіма (58%), Сергія Притули (54%), Дмитра Кулеби (50%). Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Михайла Подоляка (відповідно 44% і 32%), Василя Малюка (відповідно 40% і 22%), Рустема Умєрова (відповідно 33% і 27%), Ігоря Клименка (відповідно 28% і 23%)", - мовиться у результатах дослідження.

Водночас, опитування показало, що частки тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє Олексію Данілову (відповідно 36% і 35,5%) статистично значуще не відрізняються.

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Також зазначається, що більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (80,5%), Олексію Арестовичу (79%), Юрію Бойку (78%), Петру Порошенку (70%), Мар'яні Безуглій (66%), Давиду Арахамії (58%), Андрію Єрмаку (55,5%), Руслану Стефанчуку (50,5%).

"Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Дениса Шмигаля (не довіряють йому 45%, довіряють 34%), Віталія Кличка (відповідно 44% і 39%), Ірини Верещук (відповідно 42% і 34%), Данила Гетьманцева (відповідно 33% і 20%)", - поінформували в Центрі Разумкова.

Як проводилось опитування

Опитування проведено з 19 по 25 січня 2024 року методом face-to-face. Воно проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування українців - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) інформував, що у 2020 році лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

Після широкомасштабного вторгнення погляди українців кардинально змінилися. На кінець 2023 року більшість українців – 69% – дотримувалися думки, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Частка тих, хто бачить поглиблення суперечностей і розкол, скоротилася до 25%. Решта 6% не змогли визначилися зі своєю думкою.

В КМІС поінформували, що у всіх регіонах більшість населення вважають, що українці долають внутрішні суперечності і йдуть шляхом згуртування.

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