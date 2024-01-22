Після широкомасштабного вторгнення РФ погляди українців кардинально змінилися.

69% українців вважають, що потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Зазначається, що у 2020 році лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

"Після широкомасштабного вторгнення погляди українців кардинально змінилися. На кінець 2023 року більшість українців – 69% – дотримувалися думки, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Частка тих, хто бачить поглиблення суперечностей і розкол, скоротилася до 25%. Решта 6% не змогли визначилися зі своєю думкою", - мовиться у результатах опитування.

Відео дня

В КМІС поінформували, що у всіх регіонах більшість населення вважають, що українці долають внутрішні суперечності і йдуть шляхом згуртування.

"Відносно більше таких на Заході (74%) і в Центрі (39%). Водночас і на Півдні та Сході переконлива більшість бачать згуртування в єдину політичну націю (відповідно, 66% і 65%)", - мовиться в дослідженні соціологів.

Також, як пояснили соціологи, незалежно від мови спілкування вдома більшість респондентів вважають, що внутрішні суперечності долаються українцями. Хоча серед українськомовних респондентів частка таких респондентів дещо вища (75%), проте і серед російськомовних респондентів більшість (60%) оптимістичні щодо єднання українців.

Як проводилось опитування

Опитування проведено з 29 листопада по9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Всього опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Оптування українців - деталі

Кількість українців, які вірять в те, що через 10 років наша держава буде успішною країною у складі Європейського союзу, зменшилась.

"Ми дійсно спостерігаємо зростання песимістичних настроїв (з 5% до 19% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде країною із зруйнованою економікою та великим відтоком людей). Проте переважна більшість українців (73%) все одно зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС (у жовтні 2022 року таких було 88%)", - йшлося у результатах опитування КМІС.

Також в Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, хоча все одно наразі більшість населення оптимістично оцінюють ситуацію.

Вас також можуть зацікавити новини: