Після закінчення війни 800 тисяч захисників переведуть на контракт, - Зеленський

За його словами, заохочувати доєднуватись до війська треба високими зарплатами.

Переведення української армії з мобілізаційної на контрактну відбудеться після завершення війни або припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві в четвер, 5 лютого.

"Будемо берегти свою армію - 800 тисяч - переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії. Хто захоче", - сказав глава держави.

За його словами, заохочувати доєднуватись до війська треба високими зарплатами.

Відео дня

Президент також зазначив, що дав відповідне доручення новому міністру оборони Михайлу Федорову. Президент заявив:

"Я йому сказав, який рівень заробітних плат для першої лінії, там, де люди ризикують своїм життям. Навіть під час припинення вогню на першій лінії повинна бути врази більша заробітна плата. Про це ми говоримо. Ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити".

Крім того, Зеленський зауважив, що для фінансування армії Україні потрібна допомога європейських партнерів.

Війна в Україні - заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що не буде підписувати жодні документи щодо зміни статусу окупованих українських територій, і Україна не визнаватиме частиною РФ тимчасово окуповані території України.

При цьому, як зауважив глава держави, якщо говорити про умови припинення вогню, то всі умови абсолютно зрозумілі, бо вони викладені у плані з 20-ти пунктів. Зокрема він наголосив, що США мають закріпити гарантії безпеки ще до підписання "мирної угоди".

Вас також можуть зацікавити новини: