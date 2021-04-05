Саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

Міжнародну платформу з деокупації Криму вже підтримали понад десять країн світу.

Читайте такожЗеленський розраховує на підтримку союзників по НАТО в наданні ПДЧПро це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом".

За її словами, окремі країни дали принципову згоду щодо участі в роботі Кримської платформи.

"Чомусь при попередній владі про Крим забули, і ні на одній платформі не згадували питання повернення окупованого півострова. Зараз же президент Зеленський говорить з лідерами багатьох країн з приводу нового рішення - про "Кримську платформу". Створення" Кримської платформи "вже вітали такі країни, як Литва, Великобританія, Туреччина і багато інших країн - їх вже більше десятка", - сказала Мендель.

Кримська платформа: що відомо

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

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Автор: Людмила Жерновська