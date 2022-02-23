Глава МЗС наголосив, що Рада безпеки ООН досі не змогла ухвалити відповідне рішення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав про запит України розмістити на її території миротворчі сили Організації Об'єднаний Націй (ООН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив у Нью-Йорку під час дебатів на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

"Я знову підтверджую, що кілька років тому Україна запропонувала розмістити миротворчу місію ООН на своїй території. До цього часу Рада безпеки ООН не змогла ухвалити необхідні рішення", - наголосив міністр.

Також глава МЗС зазначив, що Україна пропонує міжнародній спільноті поєднати тверду санкційну політику щодо Росії зі збереженням дипломатичних каналів відкритими, щоб переконати РФ знизити напруження і зробити дипломатію пріоритетом.

"Ми наполегливо закликаємо усі країни-члени застосувати всі наявні засоби для захисту Україні та стримування Росії. Які б дії ви не обрали, вони цінуватимуться", - сказав Кулеба.

"Ми очікуємо від міжнародної спільноти зробити усе можливе, аби погасити пожежу в центрі Європі, яка незабаром спалахне. Російська безпекова криза повинна завершитися із поверненням Росії на шлях дипломатії", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, раніше за часів президентства Петра Порошенка українські дипломати працювали над можливістю розмістити миротворчу місію ООН на Донбасі.

Миротворчі сили ООН - це військові контингенти країн-членів ООН, виділені за статутом організації з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеці шляхом спільних примусових дій, якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми.

Рішення про створення, склад, використання та фінансування миротворчих сил ООН ухвалюються Радою Безпеки ООН. Стратегічне керівництво здійснюється Військово-штабним комітетом.

Вас також можуть зацікавити новини: