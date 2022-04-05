Міністр наголосив, що для Росії немає місця в Раді ООН з прав людини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем безпекову ситуацію в Україні та "Бучанську різанину".

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Міністр розповів генсеку ООН про поточну безпекову ситуацію та "Бучанську різанину".

"Наголосив, що Україна використовуватиме всі доступні механізми ООН для збору доказів і притягнення до відповідальності російських військових злочинців. Для Росії немає місця в Раді ООН з прав людини", - написав він.

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

Кулеба запросив у Бучу всіх, хто сумнівається у необхідності жорстких санкцій проти РФ, а згодом додав, що Росія гірша, аніж бойовики "Ісламської держави".

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники та мародери після цього заслуговують тільки смерті. У Росії назвали інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства "провокацією".