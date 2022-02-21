Глава МЗС вважає, що саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пропонує провести саміт п'яти постійних членів Ради безпеки ООН (США, Великої Британії, Франції, Росії й Китаю) та України, Німеччини й Туреччини для формування нових гарантій безпеки та обговорення питання деескалації ситуації, загостреної діями Росії.

Про це Кулеба повідомив за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує прес-служба МЗС.

Зокрема, за словами міністра, Україна вважає це найкращим форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки.

"Щодо можливого саміту президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.

"Безпека України - це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати", - підкреслив він і додав, що з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресивних намірів Росії проти України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна скликала проведення консультацій країн-підписантів Будапештського меморандуму. Глава МЗС Кулеба наголосив, що українська влада прагне домогтися ухвалення конкретних рішень щодо гарантії безпеки для України.

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