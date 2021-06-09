Глава української дипломатії Дмитро Кулеба зазначив, що атмосфера на переговорах була конструктивною, а Німеччина є другом, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що провів у Берліні «важкі» переговори щодо газопроводу «Північний потік - 2» та «нормандського формату».

Як повідомляє прес-служба МЗС України, 8 червня Кулеба розпочав візит до Німеччини на тлі загострення безпекової ситуації з боку Росії, а також на старті виборчої кампанії у ФРН.

Глава української дипломатії провів сім зустрічей із вищими посадовими особами Німеччини, серед яких президент Бундестагу Вольфґанґ Шойбле, віце-канцлер, федеральний міністр фінансів Олаф Шольц, зовнішньополітичний радник федерального канцлера Ян Гекер, голови комітетів Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норберт Рьотґен та Гюнтер Кріхбаум.

Кулеба приділив основну увагу протидії загрозам з боку РФ та важливості врахування ключовими німецькими політичними партіями інтересів України у своїх виборчих програмах та майбутній коаліційній угоді.

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Європейське майбутнє України стало ключовою темою переговорів Кулеби з Шойбле, головами Комітету Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Рьотґеном і Кріхбаумом.

Кулеба висловив вдячність за підтримку Німеччиною європейської інтеграції України. Він також звернувся до Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

Міністр обговорив подальшу фінансово-технічну допомогу у процесі реформ в Україні на зустрічі з віце-канцлером, федеральним міністром фінансів Німеччини Шольцем.

Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало у центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Андреасом Файхтом. Окремою темою стали загрози російського газогону «Північний потік – 2». Кулеба вкотре наголосив, що цей проект не лише підриває енергетичну безпеку України та Європи, але й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску.

Міністр також зустрівся з державним секретарем, керівником відомства Федерального президента Німеччини Штефаном Штайнляйном.

Насамкінець Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози «Північного потоку – 2» та подальше функціонування «нормандського формату».

«У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо «Північного потоку – 2» та «нормандського формату». В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина — це друг, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми», — заявив Кулеба.

У другий день візиту, 9 червня, заплановані переговори Кулеби з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ґердом Мюллером, а також зустрічі з керівництвом провідних німецьких політичних партій.

О 17:00 за київським часом глави української та німецької дипломатії проведуть спільну прес-конференцію.

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Автор: Вікторія Токарєва