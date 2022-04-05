Український міністр очікує на співпрацю з Дарчіашвілі для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Грузією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розраховує на повну підтримку у протидії агресії РФ від нового очільника МЗС Грузії Іллі Дарчіашвілі.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що очікує на співпрацю з Дарчіашвілі для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Грузією. Міністр також додав, що чекає на повну підтримку у питанні агресії РФ.

"Розраховую на повну підтримку Грузії у протидії російській агресії", - наголосив міністр.

Як відомо, Дарчіашвілі призначено на посаду голови МЗС Грузії 4 квітня. Його призначили на місце Давида Залкаліані, який став послом у США.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кулеба обговорив із генсеком ООН безпекову ситуацію в Україні та "Бучанську різанину". Міністр наголосив, що для Росії немає місця в Раді ООН з прав людини.

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