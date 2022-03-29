Повідомлялося, що Абрамович передав Путіну записку від Зеленського з умовами миру.

Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на нібито відповідь російського президента Володимира Путіна, який, прочитавши записку від Зеленського з умовами миру, сказав: "Я їх знищу".

Реакція міністра пролунала в ефірі українського телебачення.

Кулеба зазначив, що "насправді дуже мале значення має те, що думає президент Путін саме зараз у плані того, кого він "доб’є".

"Я нагадаю, що він збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло ... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", - зауважив глава МЗС.

Як писав The Times, російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії з запискою від президента України Путіна. Зеленський нібито передав умови миру від Києва.

У записці йшлося про умови миру. На що президент РФ відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

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