Очільник МЗС РФ заперечив інформацію, оприлюднену в авторитетних американських ЗМІ.

У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на дані США про те, що Москва хоче використати фейкове відео як привід для вторгнення в Україну. Зокрема, очільник російського МЗС Сергій Лавров назвав ці заяви "маячнею".

Про це пише ТАСС.

"Я читав, дивився в інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбасі. Маячня такого роду вигадок, їх з кожним днем стає все більше, очевидна будь-якому більш-менш досвідченому політологу", - сказав Лавров.

Про яке фейкове відео йдеться

Вчора авторитетні американські газети New York Times і Washington Post повідомили, що розвідка Сполучених Штатів отримала дані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео.

За сценарієм, у фейковому відео росіяни хотіли зобразити "напад українських військових" або на територію РФ, або на російськомовне населення на Донбасі.

Читайте такожПутін і Цзіньпін виступили із заявою про "виклики безпеці"Як зазначають обидва видання, відео мало бути детальним, з планами графічних зображень інсценованих, усипаних трупами наслідків вибуху та кадрів зруйнованих будинків. Крім того, у ролику хотіли показати підроблену українську військову техніку, дрони Bayraktar та акторів, які грають російськомовних "постраждалих".

Вас також можуть зацікавити новини: