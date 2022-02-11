Питання членства України в ЄС залежатиме виключно від України і Євросоюзу.

В Європейському Союзі заявили, що питання членства України не на порядку денному, але Росія у цьому процесі жодного рішення не прийматиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

"Перш за все, ніхто не говоритиме, що Україна не може стати членом ЄС. Ніхто також не говоритиме, що Україна не може стати членом НАТО. Оскільки це те, що наразі не перебуває на порядку денному. І це вибір тих, кому належить ухвалювати рішення. Тому, це залежить не від зовнішніх сторін, не від Росії, аби намагатися впливати на цей вибір. Це виключно залежить від українського народу, аби вирішувати, а також від відповідних організацій - ЄС і НАТО, аби брати це до уваги, відштовхуючись від необхідних критеріїв і умов. Але усе це на даному етапі є передчасним", - наголосив Стано.

При цьому він підтвердив, що в ЄС знають і визнають європейські прагнення України.

За його словами, у відповідь на прагнення українців Євросоюз відповів підписанням з Україною безпрецедентної Угоди про асоціацію, яка створює багато можливостей для політичного об'єднання і економічної інтеграції України з Євросоюзом.

Стано додав, що Угода про асоціацію досі має потенціал, який треба використати.

"Не треба забігати наперед, не треба спекулювати над гіпотетичними питаннями, за виключенням факту, що ми повинні бути чіткими: вибір України має залишатися за українським народом, і коли йтиметься про об'єднання або членство в організаціях, то також за цими організаціями", - сказав Стано.