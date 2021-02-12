Опозиціонерка просить підтримати Білорусь в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН та сподівається обговорити з українською владою «сусідське майбутнє» держав.

Світлана Тихановська озвучила бажання зустрітися з владою України.

Про це вона розповіла під час онлайн-виступу перед депутатами міжфракційної групи «За демократичну Білорусь» Верховної Ради України, повідомляється на сайті опозиціонерки.

«Ми просимо вас підтримати незалежну демократичну Білорусь, закликаємо Україну підтримати нас в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках. І сподіваємося, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України та обговорити сусідське майбутнє наших країн», — заявила Тихановська.

Українські політики своєю чергою також сказали, що чекають на зустріч з опозиціонеркою в Києві.

Окрім того, у своїй промові Тихановська подякувала українцям за допомогу тим білорусам, які змушені, покинувши свою державу, виїхати в Україну. Також опозиціонерка вважає, що у Білорусі та України є значний потенціал у торгових відносинах, і обидві держави у майбутньому може чекати плідна довгострокова співпраця.

Читайте також"На тій світ я це не заберу": Лукашенко назвавши умови свого відходу з поста президента Білорусі«Через страх втратити владу Олександр Лукашенко кинув цілу країну в кризу і зіпсував відносини зі своїми сусідами. Він ставить під загрозу суверенітет країни, домовляючись про інтеграцію з Володимиром Путіним. Колишній президент ставиться до Білорусі як до свого особистого колгоспу. Це руйнує економіку та IT-сектор, який змушений тікати з країни. Торговельні відносини з іншими країнами розвивалися з міркувань миттєвої вигоди. Я впевнена, що Білорусь і Україна здатні на більше. Співпраця між нашими країнами буде плідною і довгостроковою, якщо вона стане для нас цінністю та пріоритетом», — сказала Тихановська.

Вона зазначила, що підтримує незалежність і територіальну цілісність України, а також порівняла ситуацію в Білорусі з окупацією Криму.

«Крим за законом є частиною України, проте вже кілька років де-факто контролюється Росією. Багато в чому останні півроку білоруси живуть у схожому стані, і тепер нам стало легше розуміти проблеми українців. За правом колишній президент програв на виборах, проте де-факто його режим досі незаконно утримує владу», — вважає Світлана Тихановська.

Вибори та протести в Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тихановську — 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, влада відкривала політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви через політичні переслідування, попросила ОБСЄ посприяти її поверненню на батьківщину.

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Автор: Катерина Комолова