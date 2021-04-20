Делегація планує відвідати Авдіївку та Слов’янськ.

В Україну 20 квітня прибуде делегація на чолі з віцемаршалом Сейму Польщі Малґожатою Ґосєвською.

Читайте такожПЦУ закликала Росію припинити агресію проти УкраїниПро це пише Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу посольства Польщі в Києві.

Делегація хоче продемонструвати солідарність країн «Люблінського трикутника» з Україною.

«Перед лицем необґрунтованої ескалації безпекової ситуації навколо та в Україні внаслідок концентрації збройних сил Російської Федерації, парламентарі країн «Люблінського трикутника» з ініціативи польської сторони вирішили продемонструвати солідарність та висловити спільний заклик до поваги норм міжнародного права. У зв’язку із цим 20-23 квітня 2021 року віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малґожата Ґосєвська відвідає Україну разом з делегацією», – йдеться в повідомленні.

Вони планують провести зустріч у форматі «Люблінського трикутника» в Маріуполі, а також відвідати Авдіївку та Слов’янськ.

Що таке "Люблінський трикутник":

28 липня Кулеба заявив про започаткування ініціативи під назвою "Люблінський трикутник" як тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва між Україною, Республікою Польща та Литовською Республікою

Згідно з домовленістю, глави МЗС цих країн проводитимуть регулярні зустрічі.

Перед початком протестів у Білорусі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм та запросив його як почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

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Автор: Людмила Жерновська