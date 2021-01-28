Міністри закордонних справ України, Литви і Польщі проведуть онлайн-засідання за участі представниці опозиції Білорусі Світлани Тіхановської.
Про це йдеться в повідомленні МЗС України.
"29 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом та польським колегою Збігнєвом Рау проведуть в онлайн-форматі перше засідання Люблінського трикутника", - йдеться у повідмоленні.
Зокрема, глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці «Люблінського трикутника» у 2021 році.
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За ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя - лідерка білоруської опозиції Тіхановська.
Крім того, за підсумками спілкування о 12.15 Кулеба проведе онлайн-брифінг, під час якого розповість про підсумки першої зустрічі глав МЗС країн «Люблінського трикутника» та інші актуальні питання зовнішньої політики України.
Що таке "Люблінський трикутник":
- 28 липня Кулеба заявив про започаткування ініціативи під назвою "Люблінський трикутник" як тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва між Україною, Республікою Польща та Литовською Республікою
- Згідно з домовленістю, глави МЗС цих країн проводитимуть регулярні зустрічі.
- Перед початком протестів у Білорусі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм та запросив його як почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.
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