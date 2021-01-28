Глави зовнішньополітичних відомств України, Литви і Польщі обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі.

Міністри закордонних справ України, Литви і Польщі проведуть онлайн-засідання за участі представниці опозиції Білорусі Світлани Тіхановської.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

"29 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом та польським колегою Збігнєвом Рау проведуть в онлайн-форматі перше засідання Люблінського трикутника", - йдеться у повідмоленні.

Зокрема, глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці «Люблінського трикутника» у 2021 році.

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За ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя - лідерка білоруської опозиції Тіхановська.

Крім того, за підсумками спілкування о 12.15 Кулеба проведе онлайн-брифінг, під час якого розповість про підсумки першої зустрічі глав МЗС країн «Люблінського трикутника» та інші актуальні питання зовнішньої політики України.

Що таке "Люблінський трикутник":

28 липня Кулеба заявив про започаткування ініціативи під назвою "Люблінський трикутник" як тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва між Україною, Республікою Польща та Литовською Республікою

Згідно з домовленістю, глави МЗС цих країн проводитимуть регулярні зустрічі.

Перед початком протестів у Білорусі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм та запросив його як почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

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Автор: Віталій Саєнко