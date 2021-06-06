На початку червня президент Росії заявив, що укладання труб першої нитки газопроводу завершено.

В уряді Німеччини заявили, що Україна повинна залишатися транзитером російського газу навіть після добудови газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Reuters з посиланням на німецькі ЗМІ.

Німеччина очікує, що Росія дотримуватиметься міжурядової угоди щодо транзиту російського газу територією України.

"Для уряду Німеччини центральним є те, що Україна повинна залишатися країною - транзитером газу навіть після "Північного потоку 2", - заявив прес-секретар уряду Штефффен Зайберт.

Опозиційні партії заявили, що будівництво трубопроводу слід припинити.

Будівництво "Північного потоку-2"

Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

4 червня президент Росії Володимир Путін повідомив про завершення укладання труб першої нитки газопроводу.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський «Газпром». Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим «Північним потоком-1». Його спорудження припинялося через санкції США проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Президент Володимир Зеленський вважає, що після запуску «Північного потоку-2» Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати чинний контракт про транзит блакитного палива через Україну.

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Автор: Людмила Жерновська